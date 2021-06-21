Пушков прокомментировал сообщения о возможных санкциях со стороны США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Вашингтона о подготовке новых санкций против России.
«Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты как начало новой фазы отношений — в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне — другой подход», - заявил политик в своем Telegram-канале.
По его словам, администрация президента США Джо Байдена изначально не намекала на возможность снятия или хотя бы частичного пересмотра санкций. «После саммита напряженность в отношениях чуть снизилась, но все разногласия - по «Северному потоку — 2», Украине, Донбассу, Сирии и так далее, - сохранились и никуда не исчезли», - отметил сенатор.
20 июня стало известно, что Белый дом планирует принять пакет новых санкций, направленных против России, в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема Навального в разговоре президентов РФ и США Владимира Путина с Джо Байденом была затронута га саммите в Женеве в дежурном ключе.
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