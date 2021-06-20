В США анонсировали новые антироссийские санкции из-за Навального
Белый дом планирует принять пакет новых санкций, направленных против России, в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сообщает телеканал CNN 20 июня со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Во-первых, <...> вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», - заявил Салливан.
Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема Навального в разговоре президентов РФ и США Владимира Путина с Джо Байденом была затронута га саммите в Женеве в дежурном ключе. Он также сообщил, что американская сторона не предлагала России обменять осужденного в России Навального.
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