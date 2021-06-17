Песков прокомментировал возможность обмена Навального с США

Американская сторона не предлагала России обменять осужденного оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, обмен может произойти, если будет установлено, что Навальный работает на иностранные спецслужбы, пишет Ura ru.

Песков отметил, что тема Навального в разговоре российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джой Байденом была затронута в дежурном ключе.

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В рамках пресс-конференции глава Белого дома заявил журналистам, что донес до Владимира Путина позицию США по ситуации с Навальным, пишет РИА ФАН.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита, «дав сцену России».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШААлексей НавальныйДмитрий Песков
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