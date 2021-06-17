Песков прокомментировал возможность обмена Навального с США

Американская сторона не предлагала России обменять осужденного оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, обмен может произойти, если будет установлено, что Навальный работает на иностранные спецслужбы, пишет Ura ru.

Песков отметил, что тема Навального в разговоре российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джой Байденом была затронута в дежурном ключе.