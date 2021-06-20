Захарова прокомментировала подготовку США новых санкций из-за Навального

«Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. "Северный поток - 2" в изложении местных чиновников увязывается с [Алексеем] Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», - отметила она в своем Telegram-канале.

Также Захарова высказала мнение о том, что США пытаются решить проблемы собственной неконкурентоспособности, вводя санкций против России.

Ранее 20 июня стало известно, что Белый дом планирует принять пакет новых санкций, направленных против России, в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

