Захарова прокомментировала подготовку США новых санкций из-за Навального

Россия закономерно ответит на незаконные действия США, как бывает обычно, официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с информацией из Белого дома о подготовке нового санкционного пакета против РФ из-за оппозиционера Алексея Навального.

Песков прокомментировал возможность обмена Навального с США

«Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. "Северный поток - 2" в изложении местных чиновников увязывается с [Алексеем] Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», - отметила она в своем Telegram-канале.

Также Захарова высказала мнение о том, что США пытаются решить проблемы собственной неконкурентоспособности, вводя санкций против России.

Ранее 20 июня стало известно, что Белый дом планирует принять пакет новых санкций, направленных против России, в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйРоссияСанкцииСШАМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры