Пушков прокомментировал слова главы МИД Великобритании о России
Российский сенатор Алексей Пушков резко прокомментировал высказывание главы МИД Великобритании Доминика Рааба об отношениях с Россией.
«Глава МИД Британии, слово в слово копируя Блинкена, заявил, что для улучшения отношений «Москва должна изменить свое поведение». Можно вернуть ему это условие: если Лондон изменит свою политику и откажется от русофобии, улучшение отношений между нашими странами станет возможным», - написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.
Ранее Рааб сказал, что будущие взаимоотношения Великобритании и стран НАТО с Россией будут зависеть от поведения Москвы. Также он заявил, что намерен предложить на заседании совета G7 обсудить разработку совместного механизма стран «Большой семерки» для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой».
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