Британия призывает G7 бороться с российской пропагандой

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал страны G7 создать совместные механизмы борьбы с российской пропагандой и дезинформацией, передает Reuters.

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Великобритания, которая председательствует в совете «Большой семерки» намерена внести этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания.

«Когда мы видим, как распространяются ложь, пропаганда или fake news, мы должны не только отдельно, но и совместно опровергать их, рассказывать всю правду, в том числе в России, или Китае или по всему миру», - заявил Рааб.

Накануне, 1 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла планы Запада по сдерживанию России. Западные партнеры РФ проводят спланированную информационно-политическую кампанию по сдерживанию нашей страны и игнорируют дипломатические способы решения проблем, считает Захарова.

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ФОТО: flickr.com // Skeeter McTweeter
ТЕГИ:РоссияПропагандаВеликобритания
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