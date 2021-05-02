Захарова отреагировала на заявление главы британского МИД цитатой святого Антония

«В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы". Впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны <…> обвиняют в собственных грехах нашу страну», — сделала вывод Захарова.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что намерен предложить на заседании совета G7 обсудить разработку совместного механизма стран «Большой семерки» для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой».

