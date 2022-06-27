Пушков прокомментировал слова Джонсона о конце «вечеринки» российских углеводородов

«"Где-то еще", если Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеводородного топлива нет. Налаживание "новой энергетики" в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки», — заявил российский парламентарий. Он отметил, что ни Катар, ни Алжир не восполнят потерю российского газа.

Джонсон заявил, что страны G7 понимают, что «вечеринка» углеводородов из России подошла к концу. Глава британского правительства предложил в краткосрочной перспективе заместить российские энергоносители поставками из других источников.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку большинства депутатов-консерваторов в рамках вотума о недоверии и сохранил посты лидера партии и премьера.

Одной из причин проведения голосования против Джонсона было «дело о вечеринках» — скандал из-за участия британского премьера в неформальных вечеринках на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.

