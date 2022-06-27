Пушков прокомментировал слова Джонсона о конце «вечеринки» российских углеводородов
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заявил об окончании «вечеринки» российских углеводородов.
«"Где-то еще", если Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеводородного топлива нет. Налаживание "новой энергетики" в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки», — заявил российский парламентарий. Он отметил, что ни Катар, ни Алжир не восполнят потерю российского газа.
Джонсон заявил, что страны G7 понимают, что «вечеринка» углеводородов из России подошла к концу. Глава британского правительства предложил в краткосрочной перспективе заместить российские энергоносители поставками из других источников.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку большинства депутатов-консерваторов в рамках вотума о недоверии и сохранил посты лидера партии и премьера.
Одной из причин проведения голосования против Джонсона было «дело о вечеринках» — скандал из-за участия британского премьера в неформальных вечеринках на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.
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