Джонсон: «Вечеринка» для российских углеводородов закончилась
«Вечеринка» углеводородов из России для стран G7 закончилась, сообщает CNN со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Я думаю, что здесь, в G7... мы все осознаём, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации», — заявил политик.
По его словам, заменить энергоносители из России в краткосрочной перспективе можно поставками из других источников, а в долгосрочной перспективе необходимо работать над зелёной энергетикой.
Напомним, США и их партнеры в Европе не ожидали экономического давления, с которым столкнулись после введения санкций в отношении России. В частности, в западных странах на фоне отказа или планов по сокращению импорта нефти из РФ резко выросли цены на энергоносители.
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