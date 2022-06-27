Джонсон: «Вечеринка» для российских углеводородов закончилась

«Вечеринка» углеводородов из России для стран G7 закончилась, сообщает CNN со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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«Я думаю, что здесь, в G7... мы все осознаём, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации», — заявил политик.

По его словам, заменить энергоносители из России в краткосрочной перспективе можно поставками из других источников, а в долгосрочной перспективе необходимо работать над зелёной энергетикой.

Напомним, США и их партнеры в Европе не ожидали экономического давления, с которым столкнулись после введения санкций в отношении России. В частности, в западных странах на фоне отказа или планов по сокращению импорта нефти из РФ резко выросли цены на энергоносители.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазБорис Джонсон
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