Джонсон: «Вечеринка» для российских углеводородов закончилась

«Я думаю, что здесь, в G7... мы все осознаём, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации», — заявил политик.

По его словам, заменить энергоносители из России в краткосрочной перспективе можно поставками из других источников, а в долгосрочной перспективе необходимо работать над зелёной энергетикой.

Напомним, США и их партнеры в Европе не ожидали экономического давления, с которым столкнулись после введения санкций в отношении России. В частности, в западных странах на фоне отказа или планов по сокращению импорта нефти из РФ резко выросли цены на энергоносители.

