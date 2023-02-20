Пушков прокомментировал слова Бербок про поворот России на 360 градусов

Он заявил в Telegram, что глава немецкой дипломатии «в очередной раз опозорилась». Как отметил парламентарий, разворот на 360 градусов означает возвращение в исходную точку.

Ранее Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Бербок дурой. Тогда она заявила о странах Европы, которые воюют против России.

