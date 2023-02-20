Пушков прокомментировал слова Бербок про поворот России на 360 градусов

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок про поворот России на 360 градусов.

Пушков напомнил Бербок об ошибках, которые нельзя исправить

Он заявил в Telegram, что глава немецкой дипломатии «в очередной раз опозорилась». Как отметил парламентарий, разворот на 360 градусов означает возвращение в исходную точку.

Ранее Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Бербок дурой. Тогда она заявила о странах Европы, которые воюют против России.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:ГерманияАлексей Пушков
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