В Белгороде при обрушении подъезда пострадали минимум 10 человек

В Белгороде при обрушении подъезда дома на улице Щорса в результате обстрела ВСУ пострадали минимум 10 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, сейчас ведется эвакуация всех жителей здания. Существует угроза его обрушения. Под завалами могут оставаться люди. Некоторые свидетели случившегося пытались достать пострадавших оттуда самостоятельно.

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Другие Telegram-каналы также сообщали о пяти погибших и 16 пострадавших в результате обрушения подъезда после попадания в дом украинского снаряда и о том, что семь человек уже достали из-под завалов.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о массированном обстреле Белгорода со стороны ВСУ. По словам очевидцев, до попадания ракеты в подъезд прозвучала сирена.


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ФОТО: Елизавета Денисова / ТАСС
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