В Белгороде при обрушении подъезда пострадали минимум 10 человек

Другие Telegram-каналы также сообщали о пяти погибших и 16 пострадавших в результате обрушения подъезда после попадания в дом украинского снаряда и о том, что семь человек уже достали из-под завалов.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о массированном обстреле Белгорода со стороны ВСУ. По словам очевидцев, до попадания ракеты в подъезд прозвучала сирена.



