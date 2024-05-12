В Белгороде при обрушении подъезда пострадали минимум 10 человек
В Белгороде при обрушении подъезда дома на улице Щорса в результате обстрела ВСУ пострадали минимум 10 человек, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, сейчас ведется эвакуация всех жителей здания. Существует угроза его обрушения. Под завалами могут оставаться люди. Некоторые свидетели случившегося пытались достать пострадавших оттуда самостоятельно.
Другие Telegram-каналы также сообщали о пяти погибших и 16 пострадавших в результате обрушения подъезда после попадания в дом украинского снаряда и о том, что семь человек уже достали из-под завалов.
До этого губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о массированном обстреле Белгорода со стороны ВСУ. По словам очевидцев, до попадания ракеты в подъезд прозвучала сирена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru