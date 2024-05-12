В Белгороде у рухнувшей многоэтажки обвалилась крыша
12 мая 202412:54
В Белгороде у рухнувшего дома на улице Щорса после обстрела украинскими военными обвалилась крыша. Об этом сообщает Telegram-канал «Readovka».
Отмечается, что под завалами могут находиться не только жильцы дома, но и спасатели. Об их состоянии пока ничего не известно.
Ранее СМИ сообщали о 10 погибших в результате обрущения подъезда в этом доме.
До падения крыши здания некоторых пострадавших успели достать. В этом спасателям пытались помочь даже очевидцы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru