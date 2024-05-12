В Белгороде у рухнувшей многоэтажки обвалилась крыша

В Белгороде у рухнувшего дома на улице Щорса после обстрела украинскими военными обвалилась крыша. Об этом сообщает Telegram-канал «Readovka».

Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде

Отмечается, что под завалами могут находиться не только жильцы дома, но и спасатели. Об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее СМИ сообщали о 10 погибших в результате обрущения подъезда в этом доме.

До падения крыши здания некоторых пострадавших успели достать. В этом спасателям пытались помочь даже очевидцы.


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ФОТО: Елизавета Денисова / ТАСС
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