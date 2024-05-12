В Белгороде у рухнувшей многоэтажки обвалилась крыша

Отмечается, что под завалами могут находиться не только жильцы дома, но и спасатели. Об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее СМИ сообщали о 10 погибших в результате обрущения подъезда в этом доме.

До падения крыши здания некоторых пострадавших успели достать. В этом спасателям пытались помочь даже очевидцы.



