Сегодня в Госдуме рассмотрят кандидатуры в новый кабмин РФ
12 мая комитеты Госдумы рассмотрят кандидатуры в новый кабинет министров России. Соответствующее поручение сделал председатель ведомства Вячеслав Володин.
Замглавы фракции единороссов в ГД Евгений Ревенко также рассказал, что будут рассматриваться кандидаты на должности отраслевых вице-премьеров и министров. По его словам, в каждом комитете среди них большинство занимают представители от «Единой России».
При этом Ревенко подчеркнул, что при принятии решения фракция будет ориентироваться на позиции профильных комитетов палаты парламента.
Ранее стало известно, что первый вице-премьер России Андрей Белоусов и вице-премьер Виктория Абрамченко не войдут в состав нового правительства страны.
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- Сегодня в Госдуме рассмотрят кандидатуры в новый кабмин РФ
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru