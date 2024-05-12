Сегодня в Госдуме рассмотрят кандидатуры в новый кабмин РФ

При этом Ревенко подчеркнул, что при принятии решения фракция будет ориентироваться на позиции профильных комитетов палаты парламента.

Ранее стало известно, что первый вице-премьер России Андрей Белоусов и вице-премьер Виктория Абрамченко не войдут в состав нового правительства страны.



