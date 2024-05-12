Сегодня в Госдуме рассмотрят кандидатуры в новый кабмин РФ

12 мая комитеты Госдумы рассмотрят кандидатуры в новый кабинет министров России. Соответствующее поручение сделал председатель ведомства Вячеслав Володин.

Замглавы фракции единороссов в ГД Евгений Ревенко также рассказал, что будут рассматриваться кандидаты на должности отраслевых вице-премьеров и министров. По его словам, в каждом комитете среди них большинство занимают представители от «Единой России».

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При этом Ревенко подчеркнул, что при принятии решения фракция будет ориентироваться на позиции профильных комитетов палаты парламента.

Ранее стало известно, что первый вице-премьер России Андрей Белоусов и вице-премьер Виктория Абрамченко не войдут в состав нового правительства страны.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинГосдумаПравительство России

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