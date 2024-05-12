Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде
12 мая 202411:52
В одном из многоэтажных домов на улице Щорса в Белгороде обрушился подъезд. Об этом сообщили представители экстренных служб.
По данным источника, сейчас на место происшествия уже выехали спасатели и другие специалисты. Причина обрушения конструкции пока не названа.
При этом 12 мая в Белгороде несколько раз объявляли ракетную опасность.
Ранее в Республике Коми обрушилась часть общежития.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru