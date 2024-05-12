Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде

В одном из многоэтажных домов на улице Щорса в Белгороде обрушился подъезд. Об этом сообщили представители экстренных служб.

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По данным источника, сейчас на место происшествия уже выехали спасатели и другие специалисты. Причина обрушения конструкции пока не названа.

При этом 12 мая в Белгороде несколько раз объявляли ракетную опасность.

Ранее в Республике Коми обрушилась часть общежития.

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ФОТО: Елизавета Денисова / ТАСС
ТЕГИ:ДомПроисшествиеБелгород

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