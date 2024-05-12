Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде

По данным источника, сейчас на место происшествия уже выехали спасатели и другие специалисты. Причина обрушения конструкции пока не названа.

При этом 12 мая в Белгороде несколько раз объявляли ракетную опасность.

Ранее в Республике Коми обрушилась часть общежития.

