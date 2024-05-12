Миронов: СРЗП не поддержит почти половину кандидатов в новое правительство

Фракция «Справедливой России — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатов в состав нового правительства России. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

Он рассказал, что объединение не поддержит Татьяну Голикову, Марата Хуснуллина, Ирека Файзуллина и кандидатов на посты глав Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки, Минфина и Минэкономразвития.

По словам Миронова, этим чиновникам повторно предлагается вступить на свои должности, поэтому отсутствие изменений в социальном и финансовом блоках «мягко говоря, настораживает». Политик заметил, что на отказ от поддержки этих чиновников, у фракции «есть веские основания».

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При этом лидер СРЗП заявил, что партия выступает за кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера и переход в кабмин губернаторов некоторых регионов Антона Алиханова, Романа Старовойта и Сергея Цивилева.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение ГД состав правительства, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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