Экс-супруга арестованного замминистра Иванова решила продать его внедорожник

Бывшая жена арестованного по делу о взятках заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светлана Иванова собирается продать его внедорожник Chevrolet Suburban, сообщает РИА Новости.

По данным источника, после аварии его выставили на продажу за 2,5 млн рублей. Отмечается, что на машине заметны повреждения под капотом, бампер и решетка радиатора отсутствуют, а передняя часть левого крыла смята.

Собеседник агентства уточнил, что перед продажей автомобилю предоставили новый госномер, а старый, стоимость которого может превышать 1,3 млн рублей, владелец предпочел оставить себе.

До этого сообщалось, что два автомобиля Иванова перешли его экс-супруге.