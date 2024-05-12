Экс-супруга арестованного замминистра Иванова решила продать его внедорожник
Бывшая жена арестованного по делу о взятках заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светлана Иванова собирается продать его внедорожник Chevrolet Suburban, сообщает РИА Новости.
По данным источника, после аварии его выставили на продажу за 2,5 млн рублей. Отмечается, что на машине заметны повреждения под капотом, бампер и решетка радиатора отсутствуют, а передняя часть левого крыла смята.
Собеседник агентства уточнил, что перед продажей автомобилю предоставили новый госномер, а старый, стоимость которого может превышать 1,3 млн рублей, владелец предпочел оставить себе.
До этого сообщалось, что два автомобиля Иванова перешли его экс-супруге.
Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. До этого в Минобороны он курировал работу военно-строительного комплекса. Под арестом чиновник будет находится до 23 июня.
По версии следствия, Иванов по сговору с третьими лицами получил взятку под видом оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
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