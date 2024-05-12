Посол: Отношения России и Канады в крайне плохом состоянии

В настоящий момент отношения между Москвой и Оттавой находятся в самом худшем положении с момента их начала. Об этом сообщает канадская радио - и телевещательная корпорация со ссылкой на посла Канады в РФ Сару Тейлор.

Она подчеркнула, что сейчас страна в отношении Кремля проводит политику «ограниченного взаимодействия», добавив при этом, что когда-нибудь западные санкции «значительно повлияют на российскую экономику».