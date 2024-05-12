Пушков посоветовал Макрону «прикусить язык» после его заявления о сдерживании РФ

Сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону «прикусить язык» после его заявления о сдерживании России. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

До этого французский лидер призвал увеличить поставки оборудования на Украину на фоне конфликта с РФ, подчеркнув необходимость сдерживания Кремля для «защиты мира», сообщает RT.

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«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», - резко отреагировал Пушков.

Ранее французский лидер назвал легитимной отправку войск на Украину по просьбе Киева.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
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