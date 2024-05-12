Пушков посоветовал Макрону «прикусить язык» после его заявления о сдерживании РФ
Сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону «прикусить язык» после его заявления о сдерживании России. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.
До этого французский лидер призвал увеличить поставки оборудования на Украину на фоне конфликта с РФ, подчеркнув необходимость сдерживания Кремля для «защиты мира», сообщает RT.
«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», - резко отреагировал Пушков.
Ранее французский лидер назвал легитимной отправку войск на Украину по просьбе Киева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Миронов: СРЗП не поддержит почти половину кандидатов в новое правительство
- Сегодня в Госдуме рассмотрят кандидатуры в новый кабмин РФ
- Минобороны: Ночью ПВО сбила над РФ две ракеты «Точка-У» и шесть БПЛА
- Пушков посоветовал Макрону «прикусить язык» после его заявления о сдерживании РФ
- Захарова: «Евровидение-2024» переплюнуло любую оргию и шабаш
- В Германии предложили уничтожать ракеты России
- Чемезов: Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams
- Президент Чехии исключил принятие Украины в НАТО на саммите летом
- Богомаз: Над территорией Брянской области сбили беспилотники
- СМИ: На Украине массово отправляют в военкоматы водителей автобусов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru