Пушков посоветовал Макрону «прикусить язык» после его заявления о сдерживании РФ

Сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону «прикусить язык» после его заявления о сдерживании России. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

До этого французский лидер призвал увеличить поставки оборудования на Украину на фоне конфликта с РФ, подчеркнув необходимость сдерживания Кремля для «защиты мира», сообщает RT.