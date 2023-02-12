Пушков напомнил Бербок об ошибках, которые нельзя исправить

Объяснения главы МИД Германии Анналены Бербок «о состоянии войны с Россией» являются «неуклюжими», сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

Бербок признала ошибкой свои слова «о войне против России»

«После неуклюжих объяснений глава МИД Германии Бербок все же признала, что ее слова о состоянии войны с Россией были ошибкой», — заявил парламентарий.

«Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало», — отметил сенатор.

Комментируя фразу Бербок, сказанную 24 января на заседании ПАСЕ, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался по-английски в заблокированном в России микроблоге Twitter. Российский политик назвал немецкого министра дурой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:ГерманияАлексей Пушков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры