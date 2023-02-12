Пушков напомнил Бербок об ошибках, которые нельзя исправить
Объяснения главы МИД Германии Анналены Бербок «о состоянии войны с Россией» являются «неуклюжими», сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
«После неуклюжих объяснений глава МИД Германии Бербок все же признала, что ее слова о состоянии войны с Россией были ошибкой», — заявил парламентарий.
«Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало», — отметил сенатор.
Комментируя фразу Бербок, сказанную 24 января на заседании ПАСЕ, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался по-английски в заблокированном в России микроблоге Twitter. Российский политик назвал немецкого министра дурой.
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