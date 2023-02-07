Пушков прокомментировал предсказание Арестовича о создании из Украины «Южной Кореи»

Предсказание бывшего советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о том, что из бывшей советской республики станут делать Южную Корею больше похоже на «политический сон», сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

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«Южной Кореи по уровню жизни и развитию из Украины никак и никогда не выйдет: это некий новый политический сон, новая мечта пост-майдана, который предлагают украинцам люди, ищущие свое место в будущей системе власти на Украине и пытающиеся сформулировать хоть какие-то перспективы. Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», — отметил парламентарий.

Арестович не исключил, что после окончания конфликта Украина может повторить «корейский сценарий». «Выход из этой войны... может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад...», — сказал он.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаАлексей Пушков
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