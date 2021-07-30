Пушков предрек «бегство» Байдена от гнева Зеленского
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.
В своем в Telegram-канале он выразил сожаление, что мир не увидит, как Зеленский «устроит выволочку» Байдену и заставит его «каяться» за позицию по газопроводу «Северный поток - 2».
«Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!» — написал Пушков.
Напомним, председатель фракции в Верховной Раде «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи лидеров двух стран будет проходить на «повышенных тонах» на фоне соглашения Вашингтона и Германии по «Северному потоку — 2».
Как сообщалось, США не смогут помешать проекту «Северный поток — 2», несмотря на угрозы в конгрессе, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.
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