Пушков предрек «бегство» Байдена от гнева Зеленского

В своем в Telegram-канале он выразил сожаление, что мир не увидит, как Зеленский «устроит выволочку» Байдену и заставит его «каяться» за позицию по газопроводу «Северный поток - 2».

«Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!» — написал Пушков.

Напомним, председатель фракции в Верховной Раде «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи лидеров двух стран будет проходить на «повышенных тонах» на фоне соглашения Вашингтона и Германии по «Северному потоку — 2».

Как сообщалось, США не смогут помешать проекту «Северный поток — 2», несмотря на угрозы в конгрессе, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

