РИА Новости: США не смогут помешать «Северному потоку — 2»
США не смогут помешать проекту «Северный поток — 2», несмотря на угрозы в конгрессе, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.
Как заявил профессор международных дел Университета Питтсбурга Майкл Бреннер, конгресс США и президент Джо Байден не смогут остановить строительство.
«У Вашингтона два интереса: прежде всего, ослабить Россию, а также продавать более дорогой полученный в США сжиженный природный газ по экономическим и политическим причинам», — отметил эксперт.
Ранее группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми написал открытое письмо Белому дому. В их заявлении указывается, что если новые санкции против газопровода «Северный поток 2» не будут введены, они блокируют назначение двух кандидатур своих оппонентов в Минфин.
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