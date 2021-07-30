РИА Новости: США не смогут помешать «Северному потоку — 2»

Как заявил профессор международных дел Университета Питтсбурга Майкл Бреннер, конгресс США и президент Джо Байден не смогут остановить строительство.

«У Вашингтона два интереса: прежде всего, ослабить Россию, а также продавать более дорогой полученный в США сжиженный природный газ по экономическим и политическим причинам», — отметил эксперт.

Ранее группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми написал открытое письмо Белому дому. В их заявлении указывается, что если новые санкции против газопровода «Северный поток 2» не будут введены, они блокируют назначение двух кандидатур своих оппонентов в Минфин.

