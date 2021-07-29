В Госдуме РФ оценили ультиматум республиканцев по «Северному потоку-2»

По его словам, они лоббируют интересы бизнеса, который ради достижения своих целей не останавливается ни перед чем. Депутат заявил, что американские сенаторы получают денежные вознаграждения от корпораций, которые хотят поставлять сжиженный газ в Европу.

Ранее группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми написал открытое письмо Белому дому. В их заявлении указывается, что если новые санкции против газопровода «Северный поток 2» не будут введены, они блокируют назначение двух кандидатур своих оппонентов в Минфин.

