В Госдуме РФ оценили ультиматум республиканцев по «Северному потоку-2»
Сенаторы-республиканцы, поставившие ультиматум администрации президента США по «Северному потоку – 2», выражают интересы американских госкорпораций, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, они лоббируют интересы бизнеса, который ради достижения своих целей не останавливается ни перед чем. Депутат заявил, что американские сенаторы получают денежные вознаграждения от корпораций, которые хотят поставлять сжиженный газ в Европу.
Ранее группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми написал открытое письмо Белому дому. В их заявлении указывается, что если новые санкции против газопровода «Северный поток 2» не будут введены, они блокируют назначение двух кандидатур своих оппонентов в Минфин.
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