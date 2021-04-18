Пушков предостерег Байдена от давления на Путина на саммите
Сенатор Алексей Пушков сомневается в целях и пользе саммита президентов США и России. По его мнению, американскому лидеру Джо Байдену не стоит оказывать давление в свойственной ему манере на коллегу Владимира Путина. Пушков считает, что общение «с позиции силы» с российским президентом может привести к новому кризису. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.
Политик напомнил ряд встреч глав СССР, России и США и их итоги, разделив на позитивные, нейтральные и негативные. К последним отнес саммит Хрущева и Кеннеди в Вене в 1961 году. «Общий язык найден не был. Хрущев был раздражен Кеннеди, а тот крайне недоволен Хрущевым», несмотря на то, что предварительной антипатии, которую Байден демонстрирует по отношению к Путину, не было.
«У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас. Из этого ничего не выйдет: Путин на давление не поддастся (вспомним неудачную попытку Обамы надавить на Путина по Сирии в 2013 году в Лох-Эрне, на последнем саммите "большой восьмерки"). Если Байден пойдет по этому пути, саммит не будет успешным, а может стать и провальным», - заявил Пушков.
Встреча может привести к новому «Карибскому кризису» уже вокруг Украины, полагает сенатор. Он считает, что Байдену «надо очень хорошо понимать, ради чего он приглашает Путина на встречу и что он способен ему предложить».
Накануне Пушков назвал три вероятные причины для проведения встречи Путина и Байдена: война на Украине, возвращение России в G8 и вовлечение РФ в диалог в тех сферах, где США не могут обойтись без восточного партнера на выгодных для себя условиях.
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