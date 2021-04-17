Пушков рассказал, зачем Байдену встречаться с Путиным

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инициативу президента Соединенных Штатов Джо Байдена о проведении американо-российского саммита. Политик назвал три причины, по которым глава Белого дома «настаивает» на встрече с участием Владимира Путина, в своем Telegram-канале.

«Здесь могут быть три причины. Первая — Украина. И особенно ужесточение тона в ее адрес со стороны Москвы. Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины», - поясняет сенатор.

Встреча Байдена и Путина может пройти в «предстоящие недели»

Вторая причина, по мнению Пушкова, - необходимость вовлечь Россию в ограниченный диалог по важным для США проблемам, где невозможно обойтись без сотрудничества с Кремлем.

«Поэтому Байден и просил Путина не "перебарщивать" с ответными действиями на новые санкции США, чтобы ответ России не перекрыл ему возможность для переговоров», - считает Пушков.

Он полагает, что есть и третий «ключ к пониманию замысла Байдена».

«Он (Джо Байден, президент США – прим. НСН) видит встречу с Путиным своеобразным "мостом", который позволит вернуть Россию в "мировое сообщество", под которым Байден понимает Запад и прежде всего "большую семерку"», - делает вывод сенатор.

Пушков предположил, что США наверняка потребуют за возвращения России в G8 известных уступок – отказ от поддержки ДНР и ЛНР. Политик напомнил многократные высказывания Москвы, которая не раз заявляла, «что формат G8 для нее не представляет интереса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей ПушковВладимир ПутинСаммитБайденДжо Байден
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