Пушков рассказал, зачем Байдену встречаться с Путиным

Вторая причина, по мнению Пушкова, - необходимость вовлечь Россию в ограниченный диалог по важным для США проблемам, где невозможно обойтись без сотрудничества с Кремлем.

«Поэтому Байден и просил Путина не "перебарщивать" с ответными действиями на новые санкции США, чтобы ответ России не перекрыл ему возможность для переговоров», - считает Пушков.

Он полагает, что есть и третий «ключ к пониманию замысла Байдена».

«Он (Джо Байден, президент США – прим. НСН) видит встречу с Путиным своеобразным "мостом", который позволит вернуть Россию в "мировое сообщество", под которым Байден понимает Запад и прежде всего "большую семерку"», - делает вывод сенатор.

Пушков предположил, что США наверняка потребуют за возвращения России в G8 известных уступок – отказ от поддержки ДНР и ЛНР. Политик напомнил многократные высказывания Москвы, которая не раз заявляла, «что формат G8 для нее не представляет интереса».

