Встреча Байдена и Путина может пройти в «предстоящие недели»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе, что американский президент Джо Байден предложил лидеру РФ Владимиру Путину встретиться "в предстоящие недели". Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне, когда прошли телефонные переговоры Байдена и Путина, Белый дом заявлял, что личная встреча может состояться в течение нескольких месяцев. Блинкен, комментируя переговоры, рассказал о том, что Байден "позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели".
Блинкен подчеркнул, что США хотят "стабильных и предсказуемых отношений" с РФ. Он добавил, что этого нельзя достичь без "открытой коммуникации". По мнению дипломата, политики должны иметь возможность "ясно говорить о своих взглядах и политике". Он также напомнил о существующих у Белого дома "возражениях" против российской позиции.
Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек ранее сообщил в своём Twitter, что Чехия готова провести первую встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Праге.
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