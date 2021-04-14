Встреча Байдена и Путина может пройти в «предстоящие недели»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе, что американский президент Джо Байден предложил лидеру РФ Владимиру Путину встретиться "в предстоящие недели". Об этом сообщает РИА Новости.

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Накануне, когда прошли телефонные переговоры Байдена и Путина, Белый дом заявлял, что личная встреча может состояться в течение нескольких месяцев. Блинкен, комментируя переговоры, рассказал о том, что Байден "позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели".

Блинкен подчеркнул, что США хотят "стабильных и предсказуемых отношений" с РФ. Он добавил, что этого нельзя достичь без "открытой коммуникации". По мнению дипломата, политики должны иметь возможность "ясно говорить о своих взглядах и политике". Он также напомнил о существующих у Белого дома "возражениях" против российской позиции.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек ранее сообщил в своём Twitter, что Чехия готова провести первую встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Праге.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВстречаПутинДжо Байден
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