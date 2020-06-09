Пушков ответил американскому историку по поводу расизма в России

«Этот „историк“ лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь», — цитирует twitter-аккаунт члена Совфеда Ura.ru.

Ранее декан факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете, историк Эдди Глод в интервью Der Spiegel сообщил, что проблема расизма есть не только в Соединенных Штатах, но и в Европе, а также в России, передает РИА ФАН.

О проблеме расизма снова заговорили после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он погиб от рук полицейских. Накануне суд в США назначил залог размером $1 млн полицейскому Дереку Чавену, обвиняемому в смерти Флойда.

Ранее компания Facebook заявила, что не обнаружила на своей платформе доказательств скоординированного иностранного вмешательства, нацеленного на американские протесты против расизма.

