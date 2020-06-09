Пушков ответил американскому историку по поводу расизма в России
Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал чернокожему американскому историку Эдди Глоду, заявившему, что проблема расизма существует в России, «не лезть со своими суждениями о России». По словам Пушкова, расизм есть в США, а не в России. Штаты должны бороться с этой проблемой и пытаться «приплести» к этому РФ.
«Этот „историк“ лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь», — цитирует twitter-аккаунт члена Совфеда Ura.ru.
Ранее декан факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете, историк Эдди Глод в интервью Der Spiegel сообщил, что проблема расизма есть не только в Соединенных Штатах, но и в Европе, а также в России, передает РИА ФАН.
О проблеме расизма снова заговорили после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он погиб от рук полицейских. Накануне суд в США назначил залог размером $1 млн полицейскому Дереку Чавену, обвиняемому в смерти Флойда.
Ранее компания Facebook заявила, что не обнаружила на своей платформе доказательств скоординированного иностранного вмешательства, нацеленного на американские протесты против расизма.
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