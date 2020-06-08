Полицейскому, задержавшему Джорджа Флойда, назначили залог в $1 млн

Таким образом суд удовлетворил прошение об освобождении полицейского под залог, однако назначил ряд условий. В частности, Чавен обязан являться в суд, не работать в органах безопасности или правоохранительных органах, сдать оружие и разрешение на него. Также Чавену будет запрещено покидать Миннесоту и выходить на контакт с семьей погибшего.

Уточняется, что в случае залога в $1,25 миллиона, Чавен будет освобожден без условий.

Чавен обвиняется в "убийстве 2-й степени без (предварительного) умысла при совершении тяжкого преступления". Как сообщалось ранее, первое заседание суда с участием Чавена запланировано на 8 июня.

Убийство Флойда стало поводом волны протестов против полицейского произвола. Чавен во время задержания давил мужчине коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что ему нечем дышать, позже он умер в реанимации.





