Полицейскому, задержавшему Джорджа Флойда, назначили залог в $1 млн
В США суд назначил залог размером $1 млн полицейскому Дереку Чавену, обвиняемому в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Интерфакс.
Таким образом суд удовлетворил прошение об освобождении полицейского под залог, однако назначил ряд условий. В частности, Чавен обязан являться в суд, не работать в органах безопасности или правоохранительных органах, сдать оружие и разрешение на него. Также Чавену будет запрещено покидать Миннесоту и выходить на контакт с семьей погибшего.
Уточняется, что в случае залога в $1,25 миллиона, Чавен будет освобожден без условий.
Чавен обвиняется в "убийстве 2-й степени без (предварительного) умысла при совершении тяжкого преступления". Как сообщалось ранее, первое заседание суда с участием Чавена запланировано на 8 июня.
Убийство Флойда стало поводом волны протестов против полицейского произвола. Чавен во время задержания давил мужчине коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что ему нечем дышать, позже он умер в реанимации.
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