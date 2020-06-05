Facebook не нашел иностранного вмешательства в протесты в США
Компания Facebook заявила, что не обнаружила на своей платформе доказательств скоординированного иностранного вмешательства, нацеленного на американские протесты против расизма. Об этом сообщает Reuters.
Накануне генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что иностранные группы пытаются усугубить ситуацию с протестами в США. По его словам, иностранные группы используют кампании дезинформации, подобные тем, которые проводились со стороны России во время президентских выборов 2016 года, чтобы расширить разногласия в обществе США.
«Мы активно искали и еще не обнаружили иностранного вмешательства или скоординированного внутригосударственного неправомерного поведения, направленного на эти протесты», - сказал Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности Facebook.
Протесты вспыхнули по всей стране после того, как Джордж Флойд, невооруженный темнокожий мужчина, умер после задержания его полицейскими.
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