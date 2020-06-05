Facebook не нашел иностранного вмешательства в протесты в США

Накануне генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что иностранные группы пытаются усугубить ситуацию с протестами в США. По его словам, иностранные группы используют кампании дезинформации, подобные тем, которые проводились со стороны России во время президентских выборов 2016 года, чтобы расширить разногласия в обществе США.

«Мы активно искали и еще не обнаружили иностранного вмешательства или скоординированного внутригосударственного неправомерного поведения, направленного на эти протесты», - сказал Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности Facebook.

Протесты вспыхнули по всей стране после того, как Джордж Флойд, невооруженный темнокожий мужчина, умер после задержания его полицейскими.

