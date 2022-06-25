Пушков осудил главу МИД Германии после заявлений об «использовании голода как оружия»
Заявления министра иностранных Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия, не имеют ничего общего с истинным положением дел. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Бербок обвинила РФ в развязывании «зерновой войны» и попытках переложить на других вину за резкий рост цен на продовольствие в мире.
Как отметил Пушков, комментируя высказывания главы германского МИД, такая аргументация «имеет чисто декларативный и инструментальный характер» и не подчинена требованиям логики и доказательности.
«Цель — обоснование политики крайней враждебности к России», — указал сенатор.
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