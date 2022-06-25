Пушков осудил главу МИД Германии после заявлений об «использовании голода как оружия»

Ранее Бербок обвинила РФ в развязывании «зерновой войны» и попытках переложить на других вину за резкий рост цен на продовольствие в мире.

Как отметил Пушков, комментируя высказывания главы германского МИД, такая аргументация «имеет чисто декларативный и инструментальный характер» и не подчинена требованиям логики и доказательности.

«Цель — обоснование политики крайней враждебности к России», — указал сенатор.

