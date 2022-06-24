Глава МИД Германии заявила, что Россия использует голод как оружие
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия развязала «зерновую войну», из-за чего страдают люди на Украине и на «глобальном Юге», сообщает РИА Новости.
В ходе брифинга в Берлине она отметила, что Москва «использует голод в качестве оружия», пытаясь при этом переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других.
«Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берёт весь мир в заложники», - подчеркнула Бербок.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблема вывоза зерна с Украины искусственная, а Киев и Запад желают обвинить Минск и Москву в провоцировании мирового голода, сообщает RT.
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