Глава МИД Германии заявила, что Россия использует голод как оружие

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия развязала «зерновую войну», из-за чего страдают люди на Украине и на «глобальном Юге», сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что Россия не крала никакого зерна

В ходе брифинга в Берлине она отметила, что Москва «использует голод в качестве оружия», пытаясь при этом переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других.

«Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берёт весь мир в заложники», - подчеркнула Бербок.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблема вывоза зерна с Украины искусственная, а Киев и Запад желают обвинить Минск и Москву в провоцировании мирового голода, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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