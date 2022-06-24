Глава МИД Германии заявила, что Россия использует голод как оружие

В ходе брифинга в Берлине она отметила, что Москва «использует голод в качестве оружия», пытаясь при этом переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других.

«Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берёт весь мир в заложники», - подчеркнула Бербок.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблема вывоза зерна с Украины искусственная, а Киев и Запад желают обвинить Минск и Москву в провоцировании мирового голода, сообщает RT.

