Пушков объяснил реакцию Запада вокруг Калининграда
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о вероятных причинах нагнетания истерии западных стран о «военной угрозе», которая якобы исходит из Калининграда.
Как написал политик в своем Telegram, США и НАТО делают это для расширения своего присутствия в Восточной Европе. «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу», — считает сенатор.
Он отметил, что игнорирование темы Калининграда поставит вопрос о целесообразности существования Североатлантического альянса.
В марте о польский генерал предположил, что российская армия сможет отбить все атаки НАТО по Калининграду и захватит страны Балтии в течение двух-четырех дней.
В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал Польшу и Балтию развивать свои страны и перестать «заниматься стратегированием».
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