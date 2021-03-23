Пушков объяснил реакцию Запада вокруг Калининграда

Как написал политик в своем Telegram, США и НАТО делают это для расширения своего присутствия в Восточной Европе. «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу», — считает сенатор.

Он отметил, что игнорирование темы Калининграда поставит вопрос о целесообразности существования Североатлантического альянса.

В марте о польский генерал предположил, что российская армия сможет отбить все атаки НАТО по Калининграду и захватит страны Балтии в течение двух-четырех дней.

В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал Польшу и Балтию развивать свои страны и перестать «заниматься стратегированием».

