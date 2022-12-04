Пушков объяснил разочарование заявлением Макрона о гарантиях безопасности для РФ
За призывом президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии при создании архитектуры безопасности Европы никаких реальных действий не последует. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале 4 декабря.
Российский сенатор напомнил заявления Макрона о «смерти мозга НАТО». После него, считает Пушков, действия альянса ужесточились. Кроме того, французский лидер собирался «уговорить поляков и прибалтов начать диалог с Россией», но он не состоялся.
«Это поляки и прибалты говорят Парижу, как вести себя с Россией, а не наоборот», — подчеркнул сенатор.
Политик считает, что Макрон мог настаивать на гарантиях безопасности последние несколько лет, в том числе осенью 2021 года, когда Москва подняла перед НАТО этот вопрос. По словам Пушкова, предложения президента Франции никто не услышал, в связи с тем, что Соединенные Штаты выступили против предоставления России таких гарантий.
«Так что заявления Макрона следует воспринимать не как руководство к действию, а как некие абстратные формулы, которые он вставляет в свой дискурс. Даже если формулы верные, с другими членами НАТО они не согласованы, а потому представляют собой просто слова», — сделал вывод российский политик.
Ранее, 3 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в беседе с телеканалом TF1, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности России.
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