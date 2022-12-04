Пушков объяснил разочарование заявлением Макрона о гарантиях безопасности для РФ

Российский сенатор напомнил заявления Макрона о «смерти мозга НАТО». После него, считает Пушков, действия альянса ужесточились. Кроме того, французский лидер собирался «уговорить поляков и прибалтов начать диалог с Россией», но он не состоялся.

«Это поляки и прибалты говорят Парижу, как вести себя с Россией, а не наоборот», — подчеркнул сенатор.

Политик считает, что Макрон мог настаивать на гарантиях безопасности последние несколько лет, в том числе осенью 2021 года, когда Москва подняла перед НАТО этот вопрос. По словам Пушкова, предложения президента Франции никто не услышал, в связи с тем, что Соединенные Штаты выступили против предоставления России таких гарантий.

«Так что заявления Макрона следует воспринимать не как руководство к действию, а как некие абстратные формулы, которые он вставляет в свой дискурс. Даже если формулы верные, с другими членами НАТО они не согласованы, а потому представляют собой просто слова», — сделал вывод российский политик.

Ранее, 3 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в беседе с телеканалом TF1, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности России.