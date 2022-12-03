Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России в будущей архитектуре безопасности Европы
Будущая архитектура безопасности Квропы должна включать гарантии безопасности России. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 3 декабря в беседе с телеканалом TF1.
«Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — подчеркнул французский лидер.
Макрон считает, что после завершения конфликта на Украине возникнет необходимость обсудить, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.
«Этот вопрос будет частью дискуссий о мире, и нам надо готовиться к тому, что произойдет после )украинского конфликта), и думать о том, как мы сможем защитить наших союзников и одновременно дать России гарантии ее собственной безопасности в тот момент, когда состоится возвращение за стол переговоров», — заявил Макрон.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также признался, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией. Об этом политик заявил во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности, сообщает The Times.
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