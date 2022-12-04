СМИ: Гарантии безопасности для России остановят СВО
Страны Запада могут прекратить украинский конфликт, предоставив России гарантии безопасности, считает обозреватель Джек Бакби. Об этом он написал в статье для издания 19FortyFive.
Бакби обратил внимание на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона предусмотреть гарантии для России в будущей европейской архитектуре безопасности.
«Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение», — написал Бакби.
По его мнению, основой будущей архитектуры безопасности в мире может стать отказ Швеции и Финляндии от присоединения к НАТО. Благодаря этому возможно начало урегулирования украинского кризиса, пишет RT.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил 3 декабря в беседе с телеканалом TF16 что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии для России.
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