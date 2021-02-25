Пушков объяснил, почему страны Запада не могут отменить антироссийские санкции

«В этой ситуации Запад просто ничего не может «предложить» России и ее элите, кроме как начать отменять санкции, то есть, по сути согласиться с воссоединением России с Крымом и отказаться от нынешней однозначной поддержки Киева. А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов — и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией» — написал Пушков в своем Telegram.

Он считает, что в современном западном мире нет фигур, способных «пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму».

Ранее Пушков заявил о желании украинских националистов развязать войну с Россией с помощью вступления в НАТО.

Так он прокомментировал в своем Twitter вопрос украинского президента Владимира Зеленского главе Белого Дома Джо Байдену об интеграции страны в Североатлантический альянс.

