Пушков объяснил, почему страны Запада не могут отменить антироссийские санкции

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить санкции в отношении России.

По его словам, существующая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимой российской политикой и ее ролью в мире, ни Москву, так как санкции сказываются на экономике страны.

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«В этой ситуации Запад просто ничего не может «предложить» России и ее элите, кроме как начать отменять санкции, то есть, по сути согласиться с воссоединением России с Крымом и отказаться от нынешней однозначной поддержки Киева. А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов — и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией» — написал Пушков в своем Telegram.

Он считает, что в современном западном мире нет фигур, способных «пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму».

Ранее Пушков заявил о желании украинских националистов развязать войну с Россией с помощью вступления в НАТО.

Так он прокомментировал в своем Twitter вопрос украинского президента Владимира Зеленского главе Белого Дома Джо Байдену об интеграции страны в Североатлантический альянс.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:СанкцииЕвросоюзАлексей Пушков
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