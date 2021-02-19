Пушков считает материал Welt о «Спутнике V» высокомерным
Российский сенатор Алексей Пушков назвал «проявлением комплекса неполноценности» восхищение перед признанием российских достижений со стороны Запада.
Парламентарий прокомментировал в своем Telegram публикации о материале издания Welt, которое положительно отозвалось о вакцине против коронавируса «Спутник V» российского производства.
«Не надо цитировать эту чушь и тем более восхищаться тем, что наши успехи признали никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины. Мне уже доводилось писать, что восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада есть проявление комплекса неполноценности», — написал сенатор. Пушков считает материал Welt высокомерным.
«Спутник V» получил хорошие отзывы и в европейской прессе. Так, автор немецкой Die Welt заявил, что этой вакциной Россия удивила Запад впервые с 1957 года, когда СССР запустил в космос искусственный спутник Земли.
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