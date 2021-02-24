СМИ: ЕС введет антироссийские санкции из-за Навального к 5 марта
Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному к 5 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евросовете.
По данным собеседника агентства, ЕС ведет активную работу над новыми ограничениями, ее завершение и вступление санкций в силу ожидается «максимум к 5 марта».
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС согласовал новые санкции в отношении ответственных за события вокруг Навального. Дипломат выразил надежду, что процесс введения ограничений «займет максимум неделю».
По данным источника Reuters, индивидуальные санкции будут введены против представителей силовых структур РФ. В частности, в черный список Евросоюза могут попасть глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, а также и командующий Росгвардией Виктор Золотов.
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