СМИ: ЕС введет антироссийские санкции из-за Навального к 5 марта

Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному к 5 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евросовете.

В МИД РФ выразили разочарование из-за планов ЕС ввести новые санкции

По данным собеседника агентства, ЕС ведет активную работу над новыми ограничениями, ее завершение и вступление санкций в силу ожидается «максимум к 5 марта».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС согласовал новые санкции в отношении ответственных за события вокруг Навального. Дипломат выразил надежду, что процесс введения ограничений «займет максимум неделю».

По данным источника Reuters, индивидуальные санкции будут введены против представителей силовых структур РФ. В частности, в черный список Евросоюза могут попасть глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, а также и командующий Росгвардией Виктор Золотов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСАлексей НавальныйРоссияЕвросоюз
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