Пушков назвал цель антироссийских санкций
Ограничительные меры против России нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны, сообщил в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Так политик прокомментировал информацию о возможном запрете импорта золота из РФ.
«Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке», — заявил парламентарий.
Для России не окажется смертельной блокировка Соединенными Штатами еще 132 млрд долларов золотовалютных резервов, у страны есть необходимые средства для внутреннего потребления и оплаты кредитов, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 072 / сут.
Умерли
381 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 454 / сут.
- В России подготовлена вакцина против чумы
- Три человека пострадали в автоаварии с рейсовым автобусом в Бурятии
- Температура в Москве 27 июня приблизится к рекордным показателям
- Пушков назвал цель антироссийских санкций
- Песков не подтвердил информацию об экстренном совещании Путина
- Вышедшие с «Азота» мирные жители: на предприятии могут быть сотни людей
- Юрист: россиянам придется больше платить за ЖКХ
- Пушков прокомментировал риск роста цен на газ в Германии
- СМИ: обсуждается возможность установления предельных цен на российскую нефть
- В ЕП признали победу России по вопросу транзита в Калининград через Литву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru