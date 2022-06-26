Пушков назвал цель антироссийских санкций

Ограничительные меры против России нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны, сообщил в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

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Так политик прокомментировал информацию о возможном запрете импорта золота из РФ.

«Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке», — заявил парламентарий.

Для России не окажется смертельной блокировка Соединенными Штатами еще 132 млрд долларов золотовалютных резервов, у страны есть необходимые средства для внутреннего потребления и оплаты кредитов, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииАлексей Пушков
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