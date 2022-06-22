Минфин: Золотой запас России на Запад не вывозился

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в среду в ходе пленарного заседания Совета Федерации заявил, что золотой запас страны за границу не вывозился, сообщает телеканал РБК.

Таким образом, он ответил на утверждение сенатора Николая Рыжкова, который утверждал, что перед началом спецоперации на Украине якобы российское золото ушло в Англию.

«Никакое золото из Государственного фонда России ни в какую Англию не уходило, оно все хранится на территории страны в двух точках и надежно охраняется», — парировал замминистра.

Моисеев рассказал также, что некоторое количество алмазов и бриллиантов, хранящихся со времен СССР и не имевших исторической ценности, были проданы, однако все остальные золотые запасы России только увеличиваются.