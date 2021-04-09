Пушков назвал грубую ошибку Зеленского

«Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является «единственным путём» к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате», — написал Пушков в своем Twitter.

Он отметил, что НАТО не вернёт им Донбасс».



Вмешательство НАТО в ситуацию в Донбассе может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока Украины. Такой прогноз развития конфликта в этом регионе дал экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк. Он добавил, что по этому сценарию может развиваться в случае участия России во внутриукраинском конфликте.

