Пушков назвал грубую ошибку Зеленского
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за его слова о вступлении Украины в НАТО.
«Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является «единственным путём» к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате», — написал Пушков в своем Twitter.
Он отметил, что НАТО не вернёт им Донбасс».
Вмешательство НАТО в ситуацию в Донбассе может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока Украины. Такой прогноз развития конфликта в этом регионе дал экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк. Он добавил, что по этому сценарию может развиваться в случае участия России во внутриукраинском конфликте.
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