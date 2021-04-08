Генерал СБУ предрек потерю территорий Украины из-за НАТО

По мнению генерал-майора, такой итог возможен, если в конфликте будет участвовать Россия, а Североатлантический альянс отступит после боевых действий.

Как отметил Вовк, НАТО вряд ли «пойдет на войну с Россией», сообщает Ura.ru. При этом без участия альянса Украина не добьется победы в конфликте.

Кроме того, генерал-майор считает, что на Украине «нет целостности государства, руководства, территории и населенных пунктов», поэтому страну «никто не возьмет в НАТО» и «не будет защищать в такой ситуации».

«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем". И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», — заявил Вовк в эфире телеканала «Наш».

