Генерал СБУ предрек потерю территорий Украины из-за НАТО
Вмешательство НАТО в конфликт в Донбассе может стать причиной потери контроля властей Украины над рядом территорий юго-востока страны. Таким мнением поделился экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк.
По мнению генерал-майора, такой итог возможен, если в конфликте будет участвовать Россия, а Североатлантический альянс отступит после боевых действий.
Как отметил Вовк, НАТО вряд ли «пойдет на войну с Россией», сообщает Ura.ru. При этом без участия альянса Украина не добьется победы в конфликте.
Кроме того, генерал-майор считает, что на Украине «нет целостности государства, руководства, территории и населенных пунктов», поэтому страну «никто не возьмет в НАТО» и «не будет защищать в такой ситуации».
«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем". И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», — заявил Вовк в эфире телеканала «Наш».
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