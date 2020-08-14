Пушков назвал абсурдным призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

В Совете Федерации отреагировали на призыв ввести санкции в отношении России из-за ситуации в Белоруссии. Как пишут «Известия», сенатор Алексей Пушков назвал предложение, которое последовало от польского депутата Европарламента Яцека Сариуша-Вольского, «абсурдом». Об этом он написал в своём в Twitter.

«Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом – или вообще без предлога», - написал Пушков. Сенатор добавил, что пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию.