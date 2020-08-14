Пушков назвал абсурдным призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

В Совете Федерации отреагировали на призыв ввести санкции в отношении России из-за ситуации в Белоруссии. Как пишут «Известия», сенатор Алексей Пушков назвал предложение, которое последовало от польского депутата Европарламента Яцека Сариуша-Вольского, «абсурдом». Об этом он написал в своём в Twitter.

«Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом – или вообще без предлога», - написал Пушков. Сенатор добавил, что пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию.

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Алексей Пушков добавил, что русофобов в Польше хватает и к их мнению иногда прислушиваются. Обвинения Сариуша-Вольского сенатор назвал «холостым выстрелом», означающим тем ни менее очередную атаку на Россию.

Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН отметил, что на Западе резко охладели к Белоруссии.

«Внешнеполитический фон представляется, скорее, неблагополучным. От Минска отвернулись все западные столицы. Там, где раньше были горячие белорусско-американские и белорусско-европейские «обнимашки», теперь холодно подают два пальца вместо рукопожатия. И это уже считается в Минске за счастье. Тема санкций против Беларуси со стороны Запада громко зазвучала сразу по обе стороны Атлантики», - отметил Александр Зимовский.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
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