Неустойчивое равновесие и холодный западный душ. Политолог о белорусском кризисе

Литва и Словения призвали Белоруссию провести новые президентские выборы. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии. В Латвии заявили, что поддержат введение санкций против отдельных белорусских должностных лиц. Официальный Минск никак не реагирует на эти предложения.

Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН отметил, что на Западе резко охладели к Белоруссии.

«Внешнеполитический фон представляется, скорее, неблагополучным. От Минска отвернулись все западные столицы. Там, где раньше были горячие белорусско-американские и белорусско-европейские «обнимашки», теперь холодно подают два пальца вместо рукопожатия. И это уже считается в Минске за счастье.

Тема санкций против Беларуси со стороны Запада громко зазвучала сразу по обе стороны Атлантики. Но здесь я должен одновременно сделать существенную оговорку: между началом разговоров про санкции и их юридическим объявлением довольно большой временной лаг, как правило это 2-3 месяца. Так подсказывает опыт введения антибелорусских санкций в прошлые годы», - отметил Александр Зимовский.

Как отметил политолог, Белоруссия сегодня живет в двух параллельных реальностях.

«Белорусская «улица» старательно игнорирует официальные гражданские органы власти и госуправления, концентрируя свое внимание только на действиях сил общественной безопасности - милиции, внутренних войск, спецназа.

Официальные госорганы продолжают рассуждать о надоях, привесах и тонно-километрах. Кстати, заканчивают сейчас загрузку ТВЭЛ на Белорусской АЭС (осуществляется т.н. физический запуск реактора). О забастовках поступает противоречивая информация. Пока местные наблюдатели не могут определиться, начинается ли в республике всеобщая политическая стачка, или речь идёт о локальных выступлениях рабочих с экономическими требованиями», - сказал Александр Зимовский.

Собеседник НСН обратил внимание на тот факт, что страны, набивающиеся в посредники, имеют интерес главным образом к нынешней белорусской территории.

«Ряд соседей Белоруссии (Литва, Латвия, Польша) выступили с инициативой о посредничестве между белорусскими гражданами и белорусским президентом. Дело благородное, но есть нюанс. После такого посредничества Белоруссия имеет все шансы вернуться в границы 1921 года. Когда посредники разберут себе то, что считают своим по всем понятиям и в виде комиссии за услуги. Но в республике очень надеются, что до этого не дойдёт», - сказал эксперт.

Александр Зимовский убеждён, что ещё большее ухудшение отношений с Западом не сможет нанести урон белорусской экономики, ориентированной на Восток.

«Здешний Совмин настойчиво убеждает президента, что экономика страны здорова, как никогда и дела идут в гору. Поэтому никакое давление Запада ухудшить положение населения уже не сможет. Я склонен разделять это мнение самых авторитетных белорусских экономистов, потому что основная часть белорусских финансовых резервов опирается на ресурсы России и Китая. Которые совершенно определенно дали понять, что готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с новоизбранным белорусским президентом. Хотя, на мой взгляд, следует всё-таки дождаться, когда руководитель республики сформирует новое правительство с учётом требований белорусского народа», - подчеркнул собеседник НСН.

Александр Зимовский подробно остановился на настроениях в белорусском обществе.

«Сейчас на улицах белорусских городов установилось неустойчивое равновесие. Силы безопасности заняты охраной главных госучреждений, дворцов, резиденций парламента и правительства. Тактически всё сводится к попыткам спецназа и ОМОНа установить контроль за перемещением активистов по узловым точкам белорусской столицы и остальных городов страны. Получается плохо, поскольку белорусские протестующие, во-первых, лучше знают местность, во-вторых, протестующие толково и грамотно применяют то, что я называю «роевая тактика». Они быстро концентрируются в знаковых с точки зрения конкретного населённого пункта местах, делают блиц-видео, фотографии, короткие стримы, скандируют лозунги, и тут же рассеиваются при подходе подразделений охраны порядка. А вся визуальная и аудиоинформация немедленно получает вирусное распространение в соцсетях и телеграм-каналах. Откуда уже попадает в СМИ, в том числе и мировые.

Официальные белорусские медиа исчезли из информационного поля. Они, конечно, работают, но эффект совершенно ничтожный. Вообще же коллеги из государственных СМИ республики явно испытывают ощущения из разряда «к такому меня жизнь не готовила». В целом, у гражданской части белорусского госаппарата, среди штатских чиновников и даже депутатов парламента местные аналитики фиксируют глубокую растерянность. Видимо, люди интуитивно ощущают необходимость сделать публичный выбор, а для белорусского номенклатурного менталитета это ощущение небывалое, и потому страшное. Обычно все колеблются только вместе с генеральной линией президента. Тяжелый, прямо скажу, случай» - сочувственно отметил политолог.

Ранее НСН попыталась ответить на вопрос, наносил ли в минувшие сутки Александр Лукашенко тайный визит в Москву.

Политолог Алексей Мухин в беседе с НСН отметил, что «неофициальные, тайные встречи между руководителями государств случаются регулярно и, они не обязательно должны быть в графике, который практически всегда публичен». Поэтому он пришел к выводу, что «теоретически такая встреча возможна» и рассказал, какая в ней потребность для Лукашенко и Путина.

Карта Белорусской ССР в границах 1921 года: