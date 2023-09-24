Пушилина назначили главой ДНР
24 сентября 202302:01
Денис Пушилин избран на должность главы ДНР, говорится на его сайте.
Это произошло после процедуры тайного голосования. После этого состоялась инаугурация главы региона.
Также на этот пост претендовали депутат Госдумы Казбек Тайсаев и координатор республиканского отделения ЛДПР Андрей Крамар.
Ранее Пушилин почтил память первого главы ДНР Захарченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru