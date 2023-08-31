Пушилин почтил память первого главы ДНР Захарченко
31 августа 202313:13
Врио главы ДНР Денис Пушилин в годовщину смерти первого главы республики Александра Захарченко назвал подлым его убийство. Слова скорби политик написал в своем Telegram-канале.
Вспоминая личные качества Захарченко, он назвал его простым, жизнерадостным, смелым и грозным для врага.
Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года после теракта в донецком кафе. Предварительно, на него несколько раз покушались.
Ранее Денис Пушилин сообщил о провале украинской армии закрепиться в Урожайном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru