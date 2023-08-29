Завершено расследование дела об убийстве первого главы ДНР Захарченко

Завершилось расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По обмену пленными освобожден подозреваемый в убийстве экс-главы ДНР

Отмечается, что дело расследовало управление Следственного комитета по ДНР. Подробности собеседник агентства не приводит.

Ранее стало известно, что убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили 5 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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