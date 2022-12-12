Пушилин намерен продолжить увольнения «нерадивых» руководителей ДНР
Увольнения «нерадивых» глав населенных пунктов Донецкой Народной Республики, к которым ест претензии местных жителей, будут продолжены. В этом заверил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Таким образом он прокомментировал отставку руководителя Дебальцева Игоря Захаревича.
По словам Пушилина, главное различие чиновников на местах заключается в том, что кто-то ищет варианты решения существующих проблем, а другие ищут способы оправдания, почему это невозможно сделать. Как подчеркнул врио главы ДНР, такие нерадивые руководители будут лишаться своих должностей.
При этом, по оценке Пушилина, в нынешних условиях руководству необходимо иной раз «прыгать выше головы» и осуществлять невозможное, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Днём ранее глава ДНР сообщил, что уволил главу Дебальцева за некачественную работу и соответствующие жалобы жителей.
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