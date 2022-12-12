Пушилин рассказал о продвижении российских военных на всей линии соприкосновения
Российские военные продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.
«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед», — указал Пушилин.
По словам врио главы ДНР, на некоторых участках российские силы продвигаются на 100-200 метров в день, при этом на других «важны и какие-то там 10-20 метров», пишет «Свободная пресса».
Ранее Пушилин отметил, что после освобождения Майорска в ДНР появились предпосылки для продвижения к Дзержинску, который важен для последующего окружения Артемовска, напоминает телеканал «360».
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