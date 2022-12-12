Пушилин рассказал о продвижении российских военных на всей линии соприкосновения

Российские военные продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.

Пушилин заявил об отправке большого числа военных ВСУ в направлении Сватова и Кременной

«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед», — указал Пушилин.

По словам врио главы ДНР, на некоторых участках российские силы продвигаются на 100-200 метров в день, при этом на других «важны и какие-то там 10-20 метров», пишет «Свободная пресса».

Ранее Пушилин отметил, что после освобождения Майорска в ДНР появились предпосылки для продвижения к Дзержинску, который важен для последующего окружения Артемовска, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры