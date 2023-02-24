Пушилин высказался против прекращения СВО без достижения целей
Прекращение специальной операции без достижения целей означает перенос конфликта на более поздний срок, написал в своем Telegram-канале врио главы Донецкой республики Денис Пушилин.
По его мнению, прекращение СВО в настоящий момент отложит конфликт, но не завершит его.
Врио главы ДНР прокомментировал мирный план Китая. Неприятие политика вызвал ряд «украинских» пунктов в документе. Он обратил внимание на разницу в подходах по вопросу прекращения конфликта.
Пекин 24 февраля представил свое видение мирного урегулирования украинского кризиса.
В КНР призвали уважать территориальную целостность стран, учитывать интересы всех участников конфликта и отказаться от мышления времен холодной войны, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
- Пушилин высказался против прекращения СВО без достижения целей
- Зеленский признался, что не знает о водной границе России и США
- Небензя: Россия не заинтересована в уничтожении Украины
- Госдеп выступил против немедленного прекращения огня на Украине
- ФОМ: деятельность Путина одобряют 81 процент россиян
- Немцы вышли на акцию протеста против поставок западного оружия Украине
- Шеф Пентагона рассказал, чем закончится конфликт на Украине
- В МИД назвали главное препятствие на пути к мирному урегулированию на Украине
- ТАСС: иск прокуратуры Владимира не направлен на блокировку YouTube
- Собянин: В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 тыс. субъектов МСП столицы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru