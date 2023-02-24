Пушилин высказался против прекращения СВО без достижения целей

Прекращение специальной операции без достижения целей означает перенос конфликта на более поздний срок, написал в своем Telegram-канале врио главы Донецкой республики Денис Пушилин.

В МИД назвали главное препятствие на пути к мирному урегулированию на Украине

По его мнению, прекращение СВО в настоящий момент отложит конфликт, но не завершит его.

Врио главы ДНР прокомментировал мирный план Китая. Неприятие политика вызвал ряд «украинских» пунктов в документе. Он обратил внимание на разницу в подходах по вопросу прекращения конфликта.

Пекин 24 февраля представил свое видение мирного урегулирования украинского кризиса.

В КНР призвали уважать территориальную целостность стран, учитывать интересы всех участников конфликта и отказаться от мышления времен холодной войны, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин
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